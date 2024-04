Maimouna Ndour sur la Gendarmerie : Pourquoi le Général Moussa Fall restera toujours une référence… Un homme qui s’investit dans sa noble mission de protection du peuple, de la nation face à des vagues destructrices et des tentatives de déstabilisation restera toujours droit dans ses bottes quels que soient les changements du moment. C’est la conviction de Maimouna Ndour Faye de 7 Tv qui échangeait sur la Gendarmerie nationale et les possibles changements qui s’annoncent.

« On peut décider qu’il ne sera plus le Haut commandant de la gendarmerie nationale, mais il restera toujours général, il gardera tours ses galons, il va continuer à servir fièrement l’état du Sénégal… »



Dans cet extrait, elle explique pourquoi le Général Moussa Fall restera toujours un référence…



