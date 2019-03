Maïmouna Ndoye Seck: « Macky Sall a clos le débat sur un éventuel 3e mandat » La Ministre des Transports aériens est catégorique à propos d’un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall, depuis que le Ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a ouvert une brèche sur ce sujet, soutenant qu'«en principe, Macky Sall ne devrait pas soutenir un 3e mandat ». S’exprimant quant à la question sur la RFM, Maïmouna Ndoye Seck affirme que « la Constitution est claire là-dessus. Elle dit que personne ne peut avoir 2 mandats successifs. Elle ne parle de pas d’un mandat de 7 ou de 5 ans, mais de 2 mandats ». Et de poursuivre, « le Président Macky Sall a clos le débat sur le sujet, il a clairement dit qu’il ne fera pas plus de 2 mandats ».

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos