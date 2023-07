Maintenir en vie le modèle de réussite du Sénégal

Mon gouvernement enquête actuellement sur les causes de cette violence, en particulier sur les forces malveillantes à l’appui des troubles, qui ont coïncidé avec un torrent de haine sur les réseaux sociaux, ainsi qu’avec des cyberattaques contre les sites Web gouvernementaux stratégiques et les services essentiels tels que l’eau et l’électricité. Rien ne peut justifier ces actes de violence et de perturbation, sans parler de la destruction de biens publics et privés, parmi lesquels des universités et des écoles. Les groupes subversifs à l’origine des violences entendaient clairement plonger notre pays dans la pénombre, et déstabiliser notre démocratie.



Le Sénégal a été durement frappé par le ralentissement économique durant la pandémie de COVID-19, ainsi que par la crise du coût de la vie qui en a résulté, laquelle a rendu l’existence difficile pour de nombreux ménages. Je sais néanmoins que la population travailleuse du Sénégal est suffisamment forte pour surmonter ces défis. Le Sénégal est l’une des démocraties les plus solides et les plus stables d’Afrique, et ma gratitude est immense à l’endroit de mes prédécesseurs pour cette réussite qui fait notre fierté. Nous avons accompli des avancées majeures depuis l’indépendance il y a 60 ans, et nous avons aujourd'hui l’opportunité de léguer un formidable héritage. Les décisions que nous prenons ensemble façonneront l’avenir du Sénégal, ainsi que l’existence de nos enfants et petits-enfants.



Ceci me conduit à aborder le scrutin présidentiel du 25 février prochain, qui verra les Sénégalais poursuivre la fière tradition du pays au travers d’élections libres et équitables. J’ai l’honneur d’être encouragé par nombre d’agences, d’ONG et de personnes – dont 512 des 601 maires et présidents de conseil départemental du pays – à me présenter de nouveau pour un mandat de cinq ans. Je suis également poussé et soutenu par la diaspora, les mouvements de jeunes, les femmes, ainsi que par nos sages respectés, enseignants, acteurs du monde arabe, organisations religieuses, et bien d’autres. Tous font preuve de détermination à mener la bataille de ma réélection. À tous ces compatriotes, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance.



Après toutefois une longue et consciencieuse réflexion, j’ai pris la décision de ne pas présenter ma candidature, bien que la Constitution m’autorise à le faire. Cette décision surprendra peut-être beaucoup de ceux qui m’ont témoigné leur admiration, leur confiance et leur loyauté. Je souhaite néanmoins réaffirmer que le Sénégal est plus grand que quiconque dans son individualité. Notre pays a la chance de compter d’autre dirigeants capables de nous guider vers la prochaine étape de notre développement.



J’ai annoncé cette décision afin de dissiper les spéculations envahissantes autour de ma candidature. Pour le reste de mon mandat, je demeurerai concentré sur la conduite du pays, et le respect de mes promesses à la population. Contrairement aux rumeurs selon lesquelles j’aurais nourri de nouvelles ambitions présidentielles, je n’ai jamais oublié ce que j’ai affirmé à maintes reprises par le passé : il a toujours été question que mon mandat débuté en 2019 soit le second et le dernier. Mon sens de l’honneur personnel et de la responsabilité devant l’histoire m’impose de tenir cette promesse, et de préserver ma dignité.



Je suis déterminé à continuer de faire vivre la fière tradition démocratique du Sénégal. Jusqu’à la passation de pouvoir en avril prochain, je consacrerai toutes mes forces et mon énergie à la défense des institutions constitutionnelles de notre république. Cela signifie respecter les décisions des tribunaux, sauvegarder notre intégrité territoriale, ainsi que protéger notre population et les biens.



Nous avons accompli de formidables avancées, et notre potentiel est encore considérable. Nous devons cependant demeurer vigilants et conscients des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les obstacles sur notre parcours sont réels, et nos ennemis œuvrent contre nous, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays. Pour le bien des générations actuelles et futures, le Sénégal doit demeurer sur le chemin de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale, du respect de la loi, de l’ordre public et de l’unité nationale.



Il sera pour cela nécessaire que nous adhérions tous aux principes civiques et religieux qui sous-tendent notre modèle de société. Nous devons défendre la démocratie, la liberté, et préserver le meilleur de notre identité sénégalaise et africaine – une identité à la fois ancrée dans nos traditions et ouverte à un monde d’innovation ainsi que d’opportunité – à laquelle nous devons notre succès national unique, que nous ne saurions considérer comme acquis.

Macky Sall est président de la République du Sénégal.

