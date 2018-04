Maintien du vote de la loi ce jeudi : Les médiateurs se désolent de l’entêtement du régime

La médiation du collectif des Organisations la société civile s’est soldée par un échec. Car, Alioune Tine et compagnie qui ont rencontré deux fois le Président Macky Sall, les leaders de l’opposition et les chefs religieux n’ont pas pu faire arrêter le processus d’adoption de la loi sur le parrainage.



Face à la presse hier, il a exprimé ses regrets par rapport à l’entêtement du Président Macky Sall qui, malgré son ouverture au dialogue, tient vaille que vaille à faire adopter le texte sur le parrainage. Babacar Ba du Forum des Justiciables, qui a porté la parole du collectif, a confié : «Nous avons rencontré le Président Macky Sall pour lui demander de surseoir au processus législatif en cours afin de renouer le dialogue avec l’opposition sur la question». Après avoir félicité le collectif pour l’initiative, Macky Sall s’est dit ouvert au dialogue. Selon le porte-parole du collectif, le chef de l’Etat est allé plus loin en proposant la mise sur pied d’une commission tripartite, constituée de la majorité, de l’opposition et de la société civile.



Seulement, se désole, Babacar Ba, il leur a dit qu’il ne pouvait pas suspendre le processus en cours de l’adoption du projet de loi sur le parrainage. Espérant toujours arracher la suspension du texte pour trouver un consensus avec l’opposition, le collectif est allé à la rencontre du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Ce dernier a accepté d’accompagner le collectif pour rencontrer une seconde fois le Président Macky Sall. Une fois de plus, le chef de l’Etat leur a opposé un niet catégorique. Pourtant, le collectif avait convaincu les leaders de l’opposition à discuter avec le pouvoir sur le parrainage. Maintenant, on s’achemine vers la confrontation entre pouvoir et opposition.