Mairie d’Ogo: Amadou Kane Diallo investi pour un second mandat Amadou Kane Diallo, Maire de la Commune de Ogo, a été plébiscité pour briguer un second mandat, suite à une assemblée générale organisée par des membres de la Coalition « Benno Bokk Yakaar ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 17:29

Tous les délégués présents à cette grande rencontre, l'ont présenté comme le seul et unique candidat pour faire gagner la Coalition BBY aux prochaines élections municipales et départementales du 23 janvier prochain.



A l'issue de cette rencontre, tenue ce lundi, les participants ont félicité le Maire, suite au travail qu'il abat les jours, en réalisant des infrastructures dans les différents villages que compte la commune.



Par ailleurs, le Maire a été accueilli par une marée humaine, venue de tous les villages à l'entrée du collège de Danthiady, avant de procéder à l'inauguration du stade municipal de Danthiady, en présence du président de la zone, du président de l'ASC et du président de ADA.



Prenant la parole, Amadou Kane Diallo a salué la mobilisation exceptionnelle de sa base, avant de réitérer sa volonté d'être à leur entière disposition.





