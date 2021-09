Mairie de Dagana: Cheikh Ahmed Tidiane Cissé,investi candidat aux élections locales

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

La coalition « Benno Bokk Yakaar » de Dagana a investi Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, candidat aux prochaines élections locales à venir.



D’après les membres de la mouvance présidentielle de cette partie Nord du pays, la candidature de Cheikh Ahmed Tidiane Cissé est une demande sociale. Dagana, relève-t-on, à besoin de changements à tous les niveaux.



Ainsi, Ismaela Cissé et Athia Ba, respectivement porte-paroles considèrent que l’actuel Maire et Ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr qui en est à sa 25e année à la tête de cette municipalite doit céder la place aux autres compétences, dont de Cheikh Ahmed Tidiane Cissé.



Ce dernier, apprécie-t-on, a toutes compétences requises pour hisser leur terroir vers les rampes du développement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos