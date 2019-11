Mairie de Dakar : Abdoulaye Diouf Sarr affiche ses ambitions Le maire de Yoff ne cache plus ses ambitions pour la maire de Dakar. Interrogé sur le sujet dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, il déclare « j'ai envie de paraphraser Lamine Gueye qui disait : j'aime Dakar d'un amour qui m'arrache les larmes. Oui, moi aussi, j'aime Dakar d'un amour qui m'arrache les larmes ».

Sur la proposition du journaliste Cheikh Diallo de nommer le futur édile de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr est moins enthousiaste et parle de "débat intellectualiste".

« C'est un recul démocratique d'arracher le suffrage aux populations pour leur imposer, d'une manière ou d'une autre, une gouvernance administrative », a-t-il dit.



