Mairie de Dakar: Barthélémy Dias accuse Antoine Félix Diome et le préfet de bloquer ses actes Barthélémy Dias a été élu maire de Dakar depuis le mois de janvier dernier mais, à ce stade, il dit avoir rencontré quelques difficultés à cause de l’attitude du préfet de Dakar qui refuse d’approuver certaines décisions.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

«Depuis 9 mois que je suis maire de Dakar, j’ai pris des décisions en nommant des membres de mon cabinet en l’occurrence, un directeur de cabinet et un chef de cabinet. Dans ce cabinet, j’ai nommé des conseillers, ainsi que des personnes rattachées à mon cabinet et chargées d’assurer ma sécurité.



A l’heure où je vous parle, le ministre de l’Intérieur par le biais de son préfet de Dakar a décidé de n’approuver aucun des actes que j’ai posés en violation parfaite des textes et des lois en vigueur dans ce pays. J’ai recruté l’ancien directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, fonctionnaire de la hiérarchie A, comme directeur de cabinet à la ville de Dakar», explique le fils de Jean Paul Diaz.



Et, il ajoute : «jusqu’à l’heure où je vous parle, ce Monsieur n’a perçu aucun salaire et ce monsieur, sa décision de nomination n’a pas été approuvée par le préfet», regrette le fils de Jean Paul Dias. A en croire Barthélémy Dias, «le préfet de Dakar m’a aussi fait savoir que je n’ai pas droit à recruter des éléments de sécurité. Tous les agissements du pouvoir actuel ont une finalité mais cet objectif ne sera pas atteint».





Ousmane Wade Accueil