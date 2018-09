Mairie de Dakar: La liste des prétendants à la succession de Khalifa Sall

Ça manoeuvre ferme pour la succession de Khalifa Sall à la Mairie de la capitale. Déjà, de sources sûres, le Maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, fortement pressenti pour être le candidat de la mouvance présidentielle, a décliné l’offre.



En définitive, cela devrait se jouer entre les Khalifistes : Soham Wardini, la candidate de Khalifa Sall et Banda Diop qui a déjà annoncé sa candidature. Certains prêtent tout de même des ambitions légitimes à Moussa Sy et, à Bamba Fall. Il faut aussi souligner que la coalition du Maire, révoqué est majoritaire parmi les élus. Même si, désormais au moins 11 maires sur les 19 ont lâché Khalifa Sall pour rejoindre Benno Bokk Yakaar.



Ainsi, en plus de Diouf Sarr, Jean Baptiste Diouf, Alioune Ndoye, Doudou Issa Niasse, Amadou Guèye Samb, Santi Agne, Alioune Ndoye, Pape Seck, Ousmane Ndoye, Augustin Senghor et le maire de Cambèrène, ont tous préféré s’allier avec le Chef de l’Etat.





L'As