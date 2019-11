Mairie de Dakar: Moustapha Cissé Lô défie Diouf Sarr et Amadou Bâ La sortie d’Abdoulaye Diouf Sarr, hier dimanche, dans l’émission Jury du dimanche, dévoilant ses ambitions pour la mairie de Dakar, n’ébranle pas le député de l’Apr, Moustapha Cissé Lô. Ce dernier a confié à Seneweb qu’il va briguer le suffrage des Dakarois «contre vents et marées».



«Abdoulaye Diouf Sarr a plein droit de se présenter, de même qu’Amadou Ba, mais je vais tous les battre. Je ne suis pas leur égal», a-t-il dit, soulignant que la mairie de Dakar, ce n’est pas pour n’importe qui.



«Même le Président Macky Sall ne peut pas m’empêcher de me présenter à ces élections, parce que je l’avais soutenu quand il briguait le suffrage des Sénégalais pour la magistrature suprême», a juré Cissé Lô.



«Pour les élections locales, les Dakarois choisiront et voteront librement pour un maire crédible, honnête et engagé à résoudre les problèmes primaires de la population Dakaroise», poursuit le député qui dit être contre «la politisation excessive des mairies».



Car, croit savoir le président du parlement de la Cedeao, «le maire doit être bien outillé, armé, doté d’une très grande expérience de la gestion locale, pour mieux jouer le rôle de relais efficace entre les pouvoirs publics et les populations».

