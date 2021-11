Mairie de Dakar / Pape Diouf, candidat de YAW à Dakar-Plateau : « Le bilan de la ville de Dakar est plutôt celui de Khalifa Sall, et non pas de Soham… » De l’avis de Pape Diouf, conseiller municipal à la ville de Dakar et à Dakar-Plateau, le bilan de Ville de Dakar est plutôt celui de Khalifa Sall et non pas celui de Soham Wardini. Une raison qui fait que ce candidat de Yewwi Askan Wi à Dakar-Plateau et ses camarades ne peuvent pas ne pas défendre le bilan du maire sortant. Quid du meilleur profil pour diriger la mairie entre Soham et Barth ? Il préfère ne pas trop s’avancer sur cette question: «Je ne peux pas entrer dans des considérations. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est deux profils différents ».

