Mairie de Dakar : Piques et répliques entre Amadou Bâ et Diouf Sarr par jeunes interposés Après la déclaration des jeunes du ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui ont porté la candidature de leur leader à la mairie de Dakar, ceux d’Amadou Bâ sont sortis de leur réserve. Mayacine Ndiaye et Cie parlent de transgressions des directives de Macky Sall.

La déclaration des jeunes d’Abdoulaye Diouf Sarr qui portent sa candidature à la mairie de la capitale, est très mal appréciée par ceux d’Amadou Ba, selon qui, il est très tôt de se prononcer sur cette question, d’autant plus que Macky Sall n’a pas encore pris sa décision sur la candidature de Benno Bokk Yakaar à la mairie de ville.



« Des jeunes et des femmes qui sont aux soldes exclusives du ministre de la Santé tentent de manœuvrer contre le ministre Amadou Ba afin de le mettre en mal avec Macky Sall. Nous signalons à l’opinion nationale et internationale que le ministre Amadou Ba n’a jamais déclaré sa candidature pour une quelconque élection car il est au service du Président Sall. N’empêche, nous jeunes de Dakar et des Parcelles assainies, portons notre choix sur le ministre Amadou Ba. Ce choix est logique et inéluctable parce que depuis son entrée sur la scène politique en 2016, il n’a jamais perdu d’élections à Dakar », déclarent ces jeunes.



Ils poursuivent : « Il est le seul leader capable de porter haut le flambeau de la coalition Bby. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il reste et demeure le seul candidat pour une victoire de Bby à Dakar. »

