Mairie de Dakar : «nous n’accepterons pas d’aller dans une période de contentieux sans le fichier électoral», Barthelemy Dias «Ça suffit !» C’est le message adressé par Barthélémy Dias au Président Macky Sall. “Toute chose va connaître une fin. Si tu ne veux pas de ‘’cela suffit’’, nous allons siffler la fin de la récréation. le Président Macky Sall ne peut pas penser qu’on lui laissera le soin d’aller aux élections dans ces conditions. Cela ne passera pas comme cela », a déclaré le candidat déclaré à la mairie de la ville de Dakar lors de la conférence de presse organisée jeudi par la Coordination de Pastef / Dakar. L'As

Pour mettre fin au régime, indique Barthélémy Dias, il faut le combattre. C’est pourquoi, il trouve anormal que l’opposition se taise en ce moment où le Sénégal connaît un niveau de régression démocratique.



«Le Président Macky Sall se comporte comme un dictateur. Nous n’accepterons pas d’aller dans une période de contentieux sans le fichier électoral. Je réitère l’appel de Ousmane Sonko que les jeunes qui sont empêchés de s’inscrire sur les listes électorales à cause de la non-obtention de la carte d’identité biométrique, qu’ils prennent leurs extraits de naissance et leurs certificats de résidence et qu’ils aillent imposer leurs inscriptions dans les commissions, quitte à bloquer les commissions », a martelé le maire de Mermoz.



Il invite par ailleurs les leaders de l’opposition, présentement en discussion, de finaliser, dans les plus brefs délais, leur voeu le plus cher qui est de mettre en place une large coalition pour l’intérêt de la nation.

