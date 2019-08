Mairie de Dakar: rien ne va plus entre Soham Wardini et les ‘’khalifistes’’ Rien ne va plus à la mairie de Dakar, où les proches de Khalifa Sall sont désormais en conflit ouvert avec sa remplaçante Soham Wardini, selon "Les Echos", qui souligne que les décisions de la mairesse sont contestées par les ‘’khalifistes’’, qui se disent mis à l’écart.

Les voyages à l’étranger, les bourses d’études et la question de l’emploi sont les principales pommes de discorde, souligne le journal, qui ajoute que les réunions de la mairie atteignent désormais, difficilement, le quorum.



Le maire de la Médina, Bamba Fall, avait jeté la première salve, la semaine dernière, accusant Soham Wardini de ''gestion solitaire et opaque''.

