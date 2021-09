Mairie de Golf Sud : Abdou Ndiaye du PDS rallie Lat Diop le DG de la Lonase Un événement de taille pour la Mairie de Golf Sud : Abdou Ndiaye, un responsable politique du PDS a officiellement rallié le camp de Lat Diop le DG de la Lonase. Selon le site surleterrain, il a fait face à la presse hier pour officialiser son ralliement. Lui et tous ses militants et militantes ont rejoint le camp de Lat Diop et sont déterminés à le porter à la tête de la mairie de Golf Sud

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021



