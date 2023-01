Mairie de Grand-Yoff: L’Armp épingle Madiop Diop

La commune de Grand-Yoff dirigée par Madiop Diop a été épinglée dans sa gestion de procédures de passation de marchés publics au titre de l’année 2021. Les auditeurs ont listé des anomalies sur les phases de passation et d’exécution technique et financière concernant le marché d’aménagement et de modernisation des équipements scolaires attribué au groupement ADS-SN/BAT IMMO GROUP pour un montant de 205.363.528 F CFA.



D’après Les Echos, dans le dossier d’appel d’offres (Dao) qui exige des matériels nécessaires à l’exécution des travaux, il n’est pas précisé si les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’ils les possèdent (propriété ou location).



Aussi, «la preuve de la restitution aux soumissionnaires de la garantie de soumission n’est pas versée dans le dossier, ce qui ne permet pas de nous assurer du respect des dispositions de l’article 84.3 du Cmp», rapporte l’Armp. Pis, révèle le rapport d’audit, les travaux sont toujours en cours. De ce fait, un retard de plus de cinq (5) mois est constaté. En effet, le marché a été notifié le 25 octobre 2021 pour un délai d’exécution de 4 mois.