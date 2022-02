Mairie de Guédiawaye: Abdoulaye Wade soutient Ameth Aïdara et menace À la suite des altercations qui ont eu lieu à Guédiawaye lors de l’installation du nouveau bureau municipal, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aïdara, a renseigné un communiqué parvenu à Leral.

Lequel précise: "À cet effet, il a dépêché illico presto une délégation de la direction du parti qui s’est rendue à Guédiawaye auprès des responsables du parti qui sont élus conseillers à la ville afin de leur transmettre de vive voix ses instructions à appliquer rigoureusement sous peine de sanctions internes contre les contrevenants".



Le document poursuit: " Par conséquent, nos conseillers ont exprimé leur entière adhésion aux directives du sgn du parti, le Président Wade et se sont engagés à les appliquer.

La délégation a transmis au maire Ameth Aïdara un message de soutien sans faille du frère Secrétaire général national mais aussi du candidat du parti Karim Wade.



À la prochaine installation du bureau municipal prévue la semaine prochaine, nos conseillers seront aux cotés du maire Ameth Aïdara pour renforcer la victoire de l’opposition à Guédiawaye".

