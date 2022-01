Mairie de Kataba 1 / Ecarté de la course aux élections locales: Talibouya Aidara conteste une décision, planifiée ailleurs Le journaliste Talibouya Aïdara, très dynamique, qui s’est engagé en politique, a vu sa liste rejetée par la Cour suprême. Ce rejet confirme la première décision de la Cour d'appel de Ziguinchor et du commandement territorial. Loin d’être convaincu par les motifs évoqués, Talibouya Aïdara considère que ladite décision a été planifiée ailleurs, au détriment des intérêts des populations de la Commune de Kataba 1, dont le choix était sans équivoque.

Le journaliste Talibouya Aïdara ne sera pas de la course aux élections locales de janvier 2022. Engagé pour la conquête de la Mairie de la Commune de Kataba 1, Talibouya a vu sa liste rejetée par la Cour Suprême. Cette décision fait suite à son recours déposé pour réclamer justice. Mais, la Cour suprême rejetant sa liste, confirme la Cour d'appel de Ziguinchor.



Ainsi, écarté de la course aux élections locales du 23 janvier 2022, il a accepté en bon croyant la décision, tout en se rendant grâce à Dieu. « Toutefois, nous contestons avec la dernière énergie, la décision qui a été bien planifiée ailleurs, au détriment des intérêts des populations de la Commune de Kataba1, dont le choix était sans équivoque. Nous résisterons. Parce que notre Kataba natal nous appartient et que personne ne peut nous empêcher de nous y épanouir et de participer à l’amélioration des conditions de vie de nos parents. Son développement se fera inéluctablement par nous et pour nous », a averti Talibouya Aïdara.



Sous ce registre, l’auteur du livre, « Le Sénégal que je connais » et ses compagnons politiques, précisent que leurs ambitions pour la Commune, voire le département de Bignona, restent intactes et les prochaines réunions de « Kataba Notre Priorité (KNP) » seront pour eux, l’occasion de décliner la feuille de route. Ladite feuille de route sera désormais, la ligne de conduite de leurs actions politiques. « Notre engagement politique d’hier, d’aujourd'hui et de demain, a un seul dénominateur commun, Kataba 1 », disent-ils.



Le leader de « Kataba, Notre Priorité » remercie les femmes et hommes de l’APR, de la Coalition BBY et des autres partis de l’opposition. Il n’a pas oublié les Présidents des zones 17 et 22 de l’ODCAV, le Président du Conseil de la Jeunesse, les responsables de groupements féminins et tous les sympathisants.



Par ailleurs, il estime qu’avec ces responsables et autres entités politiques, engagés à ses côtés, l’espoir d’un Kataba 1 nouveau ne fait que commencer !











