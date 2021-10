Mairie de Keur Massar Sud, Terence Senghor pas candidat: « Nous soutiendrons celui que le Président aura choisi… »

« Moi je ne suis pas candidat. Je reste à la disposition du président, parce que je suis là pour lui, oui, je le réitère, je ne suis pas candidat à la candidature des élections municipales au niveau de Keur Massar Sud où j’habite. Mon devoir, je l’ai fait et je continue à le faire : fédérer toutes les forces vives pour gagner Keur Massar Sud. Je pense avoir fait l’essentiel, m’inscrire toujours dans une approche inclusive et participative dans la massification du parti aussi », a indiqué le haut conseiller.



« Sur la question des nombreuses candidatures observées, on a essayé de fédérer tout le monde. D’ailleurs, un point de presse commun pour la mouvance présidentielle a été fait. Beaucoup ont des ambitions politiques, c’est normal, mais le seul arbitre, c’est le Président Macky Sall. Ainsi, on a fait comprendre à tout le monde que si le Président choisit quelqu’un, nous allons nous aligner derrière le choix du Président, tout en étant convaincu que son choix sera en phase avec celui de la base, des populations. Nous allons respecter strictement les directives du Président, c’est très clair et on servira d’exemple », a-t-il ajouté.



Cependant, les joutes électorales se profilent déjà. Et Benno de Keur Massar se prépare face aux échéances, en rangs dispersés. Pour le responsable politique de l’APR à Keur Massar Sud, haut conseiller, qui animait ce point de presse sur la question, les ambitions politiques diverses sont normales mais seul le Président décidera.



Pour M. Terence Senghor, responsable politique à Keur Massar Sud, par ailleurs haut conseiller des collectivités territoriales, il n’y a aucune crainte vis-à-vis de l’opposition.



Se prononçant aussi sur le spectre des inondations il fait savoir qu’avec le projet des 80 milliards FCfa que le président de la république Macky Sall a investi pour les canalisations et l’assainissement, « il n’y aurait plus d’inondation à Keur Massar à la fin des travaux ».



Par ailleurs, sur la cherté de la vie, le haut conseiller Terence Senghor rappelle que « nous sortons à peine d’une crise sanitaire mondiale. Mais les mesures prises par le chef de l’Etat Macky Sall, ont permis d’atténuer les souffrances de la population et de diminuer les prix de certaines denrées de première nécessité, même si le travail continue pour abréger le mal vivre des couches sociales vulnérables ».



Pour terminer, l’Honorable Terence Senghor remercie encore une fois le chef de l’Etat Macky Sall, pour son leadership dans la sous-région et son action innovante pour l’émergence de notre pays, le Sénégal.



En outre, il a aussi exprimé sa reconnaissance aux efforts consentis en érigeant Keur Massar en département, en le dotant d’infrastructures innovantes comme l’autopont, le soutien aux sinistrés des inondations, sans compter les travaux en cours pour une canalisation et un assainissement durable à Keur Massar.