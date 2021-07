Mairie de Koungheul : La députée Fanta Sall défie Mayacine Camara La mairie de Koungheul sera aussi âprement disputée. La députée Fanta Sall entend, en effet, défier son camarade de parti et maire sortant, Mayacine Camara, qui est par ailleurs Secrétaire d’Etat chargé du réseau ferroviaire.

«J’ai fait une forte mobilisation, et ce sont les jeunes et les femmes qui m’ont demandé de postuler à la candidature de la mairie de Koungheul», a-t-elle dit à la suite d’une caravane médicale.



Elle considère avoir eu «l’onction de la jeunesse et des femmes». «Ils m’ont dit que si ce n’est pas moi, ce ne sera personne d’autre», a-t-elle insisté. La responsable de l’Apr croit avoir le profil de l’emploi.



«Je suis la plus puissante de la localité. Quand j’organise, tout le monde sort pour venir répondre à mon appel. C’est la population qui m’a choisie grâce à mes nombreuses réalisations », a-t-elle ajouté, tout en listant quelques-unes de ces réalisations.



«J’ai financé 60 groupements, installé des mini forages dans les quartiers. Je suis la première femme à créer une coupe pour la jeunesse à un million 500 mille francs. En 2018, j’avais organisé un meeting après avoir acheté des chaises, des bâches et beaucoup d’autres matériels pour les femmes d’une valeur de 19 millions de francs. J’essaie aussi de trouver des emplois pour les jeunes même si ce n’est pas de mon ressort», s’est-elle glorifiée.

Bien qu’étant du même bord politique que l’actuel maire, Mme Sall ne voit aucun inconvénient à briguer la mairie.

Le Quotidien



