Mairie de Saint-Louis/Babacar Abba Mbaye tance Mansour Faye: " Son bilan est nul…" Selon Babacar Abba Mbaye, la ville de Saint-Louis en tant que commune n'a plus une viabilité technique car le maire Mansour Faye, est guidé dans tout ce qu'il fait par l'Etat. Cela veut dire pour lui, que ce n'est plus une collectivité qui gère mais c'est parce, "qu'il est un proche de la première Dame" qu'il arrive à faire quelques réalisations. "La viabilité de Saint-Louis ne dépend pas de la relation Mansour Faye-Mareme Faye Sall, elle dépend du travail qu'il a eu à faire et sur ce plan là il n y a rien à dire, le bilan est nul", cogne-t-il.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos