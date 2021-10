Mairie de Tivaouane: Des candidats se retirent et soutiennent Diop Sy Comme en 2014, tous les ingrédients sont en train d’être réunis pour des investitures très douloureuses à Tivaouane. Le camp présidentiel est dans tous ses éclats, avec une multitude de candidatures. En attendant, des candidats déclarés se désistent pour la candidature de Demba Diop dit Diop Sy.

Dans la ville de Tivaouane, la tension politique est grande en perspective des investitures pour les élections locales du 23 janvier 2022. Ainsi, la majorité présidentielle qui recense la quasi-totalité des candidatures, est actuellement dans tous ses éclats. Tous les ingrédients sont en train d’être réunis pour un remake de la situation de 2014.



A l’époque, il avait fallu d’intenses négociations afin que le camp de Diop Sy puisse rejoindre la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais cette année, un autre cliché politique est en train de se dérouler, avec une recomposition au sein des candidatures.



En effet, des candidats déclarés se sont désistés pour soutenir la candidature du député Demba Diop dit Diop Sy. Il s’agit de Pape Momar Gaye par ailleurs, président de l’association "Sopey Al Amine" et Cheikh Tidjane Sall, président du mouvement "Tivaouane Moo niou Nior", qui ont renoncé à leur candidature pour s’allier avec le député Demba Diop Sy.



Il s’agira maintenant de décliner un programme réfléchi, bien planifié, pour faire éclore l’économie populaire locale, qui est un gage certain pour permettre aux populations de trouver de l’emploi et aux femmes, de pouvoir relever leur niveau de vie.



« En choisissant Demba Diop dit Diop Sy, nous avons également porté notre choix sur l’expérience et l’espérance. Et en plantant des arbres dans la cité religieuse, il a en même temps planté l’espérance dans le cœur des populations », indique Pape Momar Gaye, avant d’ajouter : « Nous devons baliser le chemin pour faciliter la victoire face à cette équipe municipale, qui a plongé Tivaouane pendant 7 ans, dans un profond sommeil.



Nous avons choisi Demba Diop Sy pour que les populations de Tivaouane puissent au moins retrouver le sourire, perdu par des années de laxisme, d’inefficacité. Il va falloir céder la place à d’autres, à une équipe dirigée par quelqu’un dont le bilan social n’est plus à démontrer dans toute la cité religieuse et ne laisse personne indifférent.



Tout Tivaouane accepte que des années durant, le député Demba Diop dit Diop Sy s’est engagé auprès des Tivaouanois et de manière désintéressée, notamment les couches défavorisées. Avec son expérience, nous pourrons faire de Tivaouane, la ville du futur dont a toujours rêvé le défunt Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Il est temps que tout le monde se donne la main pour que la commune de Tivaouane puisse enfin rayonner à travers le monde ».



Pour le candidat Demba Diop dit Diop Sy, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, les populations de Tivaouane, réunies, peuvent soulever des montagnes. Par ailleurs, il a décrié la gestion de l’équipe municipale actuelle, s’offusquant du fait qu’en entrant dans la ville, les passagers ne voient même un panneau indiquant qu’il s’agit bien de la cité religieuse de Tivaouane.



Le Cadre unitaire dénommé Alliance Conventionnelle des Tivaouanois Engagées (ACTE 82), le nombre 82 symbolisant les 82 quartiers de Tivaouane, a également rejoint cette dynamique.



Selon Habib Dramé, l’association est apolitique, mais l’heure a sonné d’avoir une place dans les instances de prise de décision, pour mieux faire entendre la voix de la jeunesse.



Après un travail de fourmi dans tous les quartiers pour l’implantation du mouvement, dit-il, l’heure du choix a sonné et il a été porté sur le président Diop Sy, d’autant plus que Tivaouane a fortement besoin d’un vent de changement.













L’As



