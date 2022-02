Mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko exclut toute « chasse aux sorcières »

Après une séance de travail de plus de trois tours d’horloge à huis-clos, Abdoulaye Baldé et son successeur Ousmane Sonko sont sortis du bureau du maire, pour officialiser la passation de service à la tête de l’institution municipale de Ziguinchor. Devant la presse, le maire sortant a déclaré qu’il part avec le sentiment du devoir accompli.



« C’est la fin d’une mission qui est l’une des plus exaltantes. Je pars la tête haute, après 12 ans au service des populations ziguinchoroises. Nous avons profité de cet entretien pour lui transmettre tous les dossiers », a déclaré Abdoulaye Baldé, qui en a profité pour remercier les populations qui lui ont fait confiance, les conseillers municipaux sortants et les employés, pour leur collaboration.



Aussi, ajoute-t-il : « Je demande à tous les Ziguinchorois de soutenir notre jeune frère Ousmane Sonko pour la réussite de sa mission. Parce que sa réussite est celle de tous les fils et filles de la ville et de la région ».



A la suite du maire sortant, Ousmane Sonko a tenu à magnifier l’ambiance dans laquelle s’est déroulée la séance de travail. « Je voudrais profiter de l’occasion, pour saluer l’esprit d’ouverture du maire Abdoulaye Baldé, pour la production de tous les documents que nous avons exigés et pour la clarté des réponses par rapport à toutes les questions que nous avons posées. Ceci nous a facilité le travail, malgré l’absence du préfet de Ziguinchor, qui n’a pas voulu superviser la passation de service », a souligné le nouveau patron de l’Hôtel de Ville qui jouxte la rue du capitaine Javelier, dans le centre-ville de Ziguinchor.



Aussi, poursuit-il, « beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à être faites et nous venons pour continuer le travail, en apportant du neuf comme nous l’avons signifié dans notre programme ».



Ousmane Sonko a invité le maire sortant dont, dit-il, l’expertise est avérée, à mettre son vécu et son expérience au service de la nouvelle équipe municipale. Le sixième maire de Ziguinchor a rassuré les désormais anciens collaborateurs d’Abdoulaye Baldé, qu’il ne fera pas de chasse aux sorcières.



« Nous ne sommes pas venus pour procéder à des règlements de comptes. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous travaillerons avec tout le monde. Nous mettrons à contribution tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne fera pas le travail avec rigueur », a précisé Ousmane Sonko.













L’As