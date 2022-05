Mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko exhibe les cafards de Abdoulaye Baldé

L’actuel maire de Ziguinchor Ousmane Sonko lors de la semaine de la citoyenneté, a fait une révélation de taille : l’équipe d’Abdoulaye Baldé signait des marchés fictifs pour le curage des caniveaux.



Face aux mouvements des jeunes, Ousmane Sonko a dit : « Chaque année, la commune de Ziguinchor signait des marchés à hauteur de 80 millions FCfa ou plus pour faire du curage des caniveaux et nous avons l’impression que ce curage ne se faisait pas. Convoqué pour explications, l’agent de curage n’était même pas en mesure de me donner le plan du réseau des caniveaux de Ziguinchor. Ce plan n’existe pas ! Comment pouvez-vous faire un curage sans savoir où commence un canal, où se déverse ce canal, etc. Et est-ce un canal à ciel fermé ou ouvert, quel est le diamètre de ce canal, où sont les points de blocage éventuels, etc…Je dis à l’agent que vous ne pourrez pas curer sans connaître ces paramètres et facteurs techniques », a raconté le nouveau maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, nous dit "Rewmi".