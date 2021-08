Mairie de Ziguinchor : « Ousmane Sonko n’inquiète pas Abdoulaye Baldé», selon les cadres de l’UCS La bataille pour le contrôle de la mairie de Ziguinchor s’annonce âpre. L’Union des Centristes du Sénégal (UCS) d’Abdoulaye Baldé qui la contrôle, cherche à rempiler et prépare activement les élections locales prévues en janvier 2022.

Selon le nouveau coordonnateur des cadres dudit parti, Mamadou Dione, l’UCS est prête à faire face à n’importe quel adversaire même s’il s’appelle Ousmane Sonko.



« Je ne pense pas que le leadership de notre leader soit menacé en Casamance. Vous faites des sondages dans la ville et même dans la région, il n’y a pas un cadre à la dimension ou à la hauteur du député Abdoulaye Baldé. Sonko est un jeune frère de Baldé, mais qui connaît l’envergure de notre leader sait que Ousmane Sonko ne nous fait nullement peur », déclare-t-il.



En outre, Mamadou Dione qui réfute toute idée de clientélisme de son parti assure toutefois que celui-ci « regorge de beaucoup de cadres et ne peut être en marge de la gestion des affaires du pays ».



