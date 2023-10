Mais qui est donc le patron de la majorité présidentielle dans la région de Thiès ?

Un fait continue d’intriguer les observateurs qui suivent la tournée économique électorale du Premier-ministre candidat Amadou Ba ces jours-ci dans la région de Thiès. Aussi bien dans la voiture du Pm-candidat que dans les prises de paroles, on ne voit et n’entend que le directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dièye. Qui n’est officiellement même pas membre de l’APR puisque disposant de son propre mouvement de soutien !



Et puis, la tournée du Pm-candidat se déroule dans toute la région de Thiès et non dans la seule commune éponyme. Si nos renseignements sont toujours exacts, le coordonnateur de l’APR et de Benno Bokk Yaakar dans le département de Thiès n’est autre que le ministre directeur du cabinet politique du président de la République, Augustin Tine. Et dans la commune de Thiès même, le responsable est Ciré Dia. Mais voilà, Abdoulaye Dièye prend toute la place et réussit même la prouesse d’éclipser son propre ministre de tutelle, Me Antoine Mbengue, lui aussi responsable de longue date de l’APR dans le département de Thiès !

