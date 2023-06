Maison d'Ousmane Sonko - Bougane Guèye Dany dément Mame Mbaye Niang : "C'est impossible, parce que.." Lors d’une conférence de presse samedi dernier, le ministre du Tourisme et des Loisirs a révélé une information de taille, dans l’affaire de diffamation qui l’oppose à Ousmane Sonko.



Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Mame Mbaye Niang a déclaré, qu’après avoir commencé la procédure de saisie des biens du leader de Pastef/Les patriotes, condamné à 6 mois de prison avec sursis et à verser 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts lors du procès en appel, il a découvert que Ousmane Sonko avait hypothéqué sa maison située dans la cité Keur Gorgui, pour 9 milliards 100 millions de francs Cfa.



Cette affirmation est balayée d’un revers de la main par un autre opposant. Le leader de Gëm Sa Bopp avance notamment, dans des propos relayés par "Vox Populi", que « personne parmi les propriétaires à la Cité Keur Gorgui, ne peut faire une hypothèque dans cette zone ».



Bougane Guèye Dany l’explique, en affirmant que c’est « parce que la SICAP a déjà fait une hypothèque de 15 milliards FCfa sur le titre foncier global de l’assiette foncière de la Cité Keur Gorgui ».

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook