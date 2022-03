Maison de Justice de Tivaouane: Plus de 10 000 dossiers traités entre 2019 et 2021 La Maison de Justice de Tivaouane a présenté son rapport annuel d'activités, en présence de Babacar Diop, délégué du procureur près du Tribunal d’instance de Tivaouane. La coordonnatrice de la Maison de Justice de Tivaouane, Aminata Seck Guèye, est revenue sur les dossiers traités par sa structure, estimés à 10 051, toutes affaires confondues, entre 2019 et 2021.

La coordonnatrice de la Maison de Justice de Tivaouane, Aminata Seck Guèye s’est dite très satisfaite du «taux de fréquentation assez important » et du « traitement des litiges », malgré quelques difficultés rencontrées dans l’exercice du métier de conciliateur.



« Le gros du lot des dossiers traités concerne l’information pour obtenir les actes administratifs, les mariages et les créances. Et notre stratégie depuis le début, c’est d’essayer de contourner les difficultés. Et donc, de trouver des solutions », note Mme Guèye.



D’après "Le Quotidien", créée en 2009 pour assurer une présence judiciaire de proximité, la Maison de Justice de Tivaouane a aussi, pour objectif, de rapprocher la Justice du justiciable et de désengorger les juridictions.



