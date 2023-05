Maisons et véhicules «incendiés» : La victimisation du…"Door marteau !"

Ces derniers temps, on a assisté à d’innombrables saccages, violences et incendies lors des manifestations, dans certaines capitales régionales du pays. Et particulièrement, à Dakar. Et des responsables politiques de la mouvance présidentielle ont quelques fois été pris pour cible. Si ce ne sont pas de vieilles maisons abandonnées ou transformées en magasin qui ont été « incendiées » par des cocktails Molotov, ce sont des façades de domicile ou des voitures en épave qui sont réduites en cendres, constate "Le Témoin".



Cela dit, pour se victimiser afin de s’inviter dans les bonnes grâces du Président Macky Sall, mentionne le journal, certains pontes de la République n’hésitent pas à appeler les télés YouTube et autres journaux pour faire du buzz. Ce, histoire de lancer un message d’engagement politique au Président Macky Sall du genre : « Président, vous avez vu ! Je suis tellement engagé à vos côtés que des membres de l’opposition ont brulé ma maison ! ». Et il est de bon ton de surévaluer les dégâts d’un incendie vite maitrisé sur le portail d’une vieille maison familiale, « léguée » à des tantes et autres neveux. Histoire de chercher à augmenter le montant des « indemnisations » versées parle président de la République ! Et aussi, à faire monter la cote politique des intéressés. Bref, cela s’appelle du…Door marteau !

