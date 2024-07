« Maître Augustin Senghor restez zen et poursuivez la mission ! », Par Mbaye Jacques Diop, Journaliste sportif

Ces derniers temps, le président de la fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor fait l'objet d'attaques de toutes parts par des gens encagoulés, manipulateurs, mus par des intérêts inavoués. Malgré tout cela, il est resté zen et focus sur le programme et la mission quotidienne à accomplir pour le football de notre pays. L'assemblée générale ordinaire élective, c'est dans douze mois et que ceux qui s'agitent, aient e courage de se manifester. C'est mieux pour eux plutôt que de se réfugier derrière un clavier.



Connaissant l'homme, pour l'avoir connu depuis les années 80/90, dans son équipe de Coumba Castel, au moment où j'évoluais à l'Asc Santhiaba et dans les couloirs des amphithéâtres de l'Université de Dakar, Me Augustin Senghor a toujours brillé et continue de le faire dans l'administration sportive de haut niveau. Aujourd'hui, le poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football qu'il occupe, est la preuve de ses hautes qualités. Il a su mettre ses convictions bien ancrées au service de notre pays et du mouvement sportif.



Après plus de dix années à la présidence de la FSF, Me Augustin Senghor présente un bilan brillant du football sénégalais et son rayonnement au-delà des frontières. Sous son mandat, la FSF est devenu un partenaire efficace et respecté, non seulement pour le CAF et la FIFA, mais également pour toutes les autres composantes du mouvement sportif.



Que ce soit comme footballeur à l'Asc Coumba Castel, à l'Union sportive goréenne (USG), puis comme dirigeant, durant toute sa vie, il a fait des siens, les valeurs fondamentales du sport, qui sont le respect, la compréhension mutuelle, la tolérance, la solidarité et l’amitié.



Le Président Senghor est avant tout un homme du sérail, maître d’œuvre du développement du football et de sa pratique par le plus grand nombre, il n'a eu de cesse d'oeuvrer pour la promotion de cette discipline, auprès de la jeunesse de notre pays, de notre continent. Il est attaché au développement du football national, à sa modernisation et à sa pratique par la jeunesse, mais en faisant toujours très attention à défendre les valeurs éthiques du sport.



Grâce à son inlassable travail et à celui de toute son équipe, le football sénégalais a connu d’excellents résultats sur la scène sportive internationale. Les titres de champions d'Afrique dans toutes les catégories, en sont les parfaites illustrations. Ces succès sont également la preuve de la bonne relation entre la fédération, et le gouvernement. Et pourtant, les épreuves de la vie ne l'ont pas épargné, mais n'ont affecté ni ses convictions ni ses engagements en faveur du football. Simplicité, disponibilité, fidélité et surtout, légitimité, sont autant de qualités qui lui ont permis de porter au plus haut, le football sénégalais.



Maitre Augustin Senghor, vous êtes l’ami des bons et des mauvais jours. Il est toujours là pour un soutien sans faille, même s’il vous envoie au bout du monde, il est au bout du fil pour vous conseiller, vous soutenir. Il est un pilier de toute action accomplie avec lui. C’est un chef assumant ses responsabilités, agissant vite et efficacement pour que joueurs et encadrement soient à l’abri de tous risques. Il est ferme quand les résultats sont décevants. Il pousse à la reconquête des titres et des victoires. Qui ne connaît pas Augustin Senghor, ce président, juste, équitable, dont la chaleur et la convivialité font que la participation aux actions qu’il initie, devient vite une complicité, un objectif et un cheminement commun sans faille.



Je l’ai vu travailler avec calme et lucidité, semer la confiance en cherchant le questionnaire traditionnel, si Augustin était un livre, il serait « le Petit Prince », un chanteur, Alain Barrière ou Georges Brassens, un texte, « Tu seras et tu es un homme mon fils », une musique, une danse bretonne au pied des remparts de Saint Malo et une peinture, une aquarelle de Dago.



Augustin Senghor, un homme qui ne laisse personne indifférent. L’ami dont la présence est précieuse et dont le sourire et l’humour vous font aimer la vie et dont la présence, fait partie des moments heureux. Son côté convivial et chaleureux, pourrait vous faire baptiser Joséphine, ange gardien, par tous ceux qui ont partagés un long chemin à ses côtés. C'est une valeur sûre qui nous fait croire à la richesse humaine. Me Senghor est un président porte-bonheur.



Qu'il soit perfectible et transformable, nul mieux que le Président Augustin Senghor ne l'a compris durant tout son magistére. Il a toujours veillé à ce que l'essentiel soit préservé et que les contraintes particulières d'un jour, ne remettent pas en cause un édifice global, qui a fait ses preuves. Et personne ne peut nier que c'est beaucoup grâce à lui, que football sénègalais a progressé vers une gouvernance réellement partagée, au point que ses acteurs sont aujourd'hui reconnus partout.



Président, restez tel que vous êtes. les gens imbus de valeurs et de vertus sont heureux et fiers de vos résultats et de votre gestion, surtout dans un moment où l'on désespère de ce monde où les valeurs s’effilochent. Votre volonté de faire pour le mieux, tous ensemble et dans le respect des personnes, est certainement une de vos caractéristiques, de votre manière d’agir, aussi bien comme éducateur que comme dirigeant.



Avec vous, il y a eu des résultats, des améliorations et il y a eu la stabilité du staff technique dans la continuité, au moment où certains s'éternisent dans les instances sportives depuis plus de 20 ans, sans résultats et personne ne trouve rien à dire.



Merci pour ce long et exemplaire parcours d'homme au service du football et de la jeunesse.









Par Mbaye Jacques Diop

Journaliste Sportif

Master 2 Droit et Economie du Sport

Administrateur Club des Experts Sportifs,

Enseignant chercheur au BEM





















