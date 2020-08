Maîtrise de la Consommation d’électricité pour plus d’efficacité énergétique : une convention de partenariat signée entre l’AMS et l’AEME L’ Association des Maires du Sénégal (AMS) et l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie(AEME) ont organisé une cérémonie de signature de convention de partenariat, avec pour objectif d'améliorer l’efficacité énergétique des Collectivités Territoriales. La cérémonie a eu lieu ce Jeudi 27 Aout 2020, à Dakar en présence de A Diallo secrétaire général du ministre du pétrole, Aliou Sall, le président de l’Association des Maires du Sénégal et Saer Diop le DG de l’AEME.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Sur le pourquoi de ce partenariat, dans son allocution Aliou Sall, le Président de l’Association des Maires du Sénégal (Ams), a exprimé son espoir de voir cette collaboration entamé donner des fruits palpables à la satisfaction de tous. Car, a-t-il souligné, concernant l’éclairage public, les factures que les élus locaux reçoivent de la SENELEC sont très souvent hors de portée des budgets des communes.



« L’autre axe d’interventions peut porter sur les consommations qu’il va falloir réduire. En effet nous constatons qu’il y a souvent beaucoup de gaspillage dans les bureaux, les centres de santé, les écoles, les mosquées, etc. Une grande sensibilisation est nécessaire pour arrêter ces gaspillages. Peut-être que nous devons mettre en place un dispositif de subventions au lieu de payer les factures. Cela aura l’avantage de responsabiliser les utilisateurs. La formule de la systématisation des compteurs WOYOFAL peut être étudiée aussi à cet effet », a-t-il ajouté.



Selon l’éclairage de Saer Diop le DG de l’AEME, l’objectif de cette convention vise l’accompagnement des Collectivités territoriales dans l’amélioration des performances énergétiques et la gestion de l’éclairage public, à travers son Plan Stratégique de Développement «SAKANAL».



Dans le cadre de leur mission, ils vont procéder à des audits ou diagnostics énergétiques, mais aussi leur apporter une assistance à travers des équipements économes.



Cette initiative, d’après le représentant du ministre du Pétrole et des énergies entre en droite ligne avec la politique de l’Etat, dans sa vision d’accompagner les Collectivités territoriales pour l’amélioration des performances énergétiques et la gestion de l’éclairage public, mais aussi la réduction considérable des factures d’électricité dans les dépenses publiques.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos