Majib Sène, journaliste: « Hadj Mansour Mbaye ou la voix de la sagesse » Sénégal, terre de gloire et de sagesse, fait partie des pays qu’on cite orgueilleusement par la qualité de ses filles et fils. Leurs empreintes indélébiles dans l’histoire du pays s’annoncent et s’énoncent comme un viatique pour ce peuple fier et altier.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Décembre 2021 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

De Ndiadiane Ndiaye à nos jours, le peuple compte toujours dans des ses rangs, des hommes et des femmes de sagesse capables, dans les moments de désespérance, de redresser la pirogue quelle que soit la turbulence des flots.



Hadj Mansour Mbaye, ce grand communicateur traditionnel qui a traversé les âges, est de ceux-là qui font l’orgueil de leur peuple, par leur intelligence, par leur maturité d’esprit et par leur disponibilité à toujours dire et faire le bien.



L’expérience de cet homme aux élans féconds, en plus de son imagination digne des grands griots, lui permettent de corriger impeccablement les travers de la société pour, en permanence, embellir le visage de notre peuple, qui n’est lui-même que dans les grandes circonstances.



Homme de radio et animateur chevronné, Hadj Mansour peut s’enorgueillir d’être l’un des rares Sénégalais à n’avoir nulle part dans ce magnifique pays, de sens interdit. Talibé Tidiane incontesté, il n’en est pas moins l’ami de toutes les confréries et même de l’église, grâce à son sens de la mesure, à son cœur ouvert partout où s’exercent la justice, la vérité et la dignité du genre humain.



Ce n’est pas hasard s’il a été choisi à la tête des communicateurs traditionnels pour porter, partout où cela est nécessaire, la bonne parole, celle-là qui soulage, qui insinue dans les veines fragiles, le sang de la concorde et de la convivialité. Si Lat Dior a pu tenir la dragée haute devant les ennemis venus de l’hexagone, c’est grâce aux paroles anabolisantes de ces témoins de l’histoire, toujours debout, jamais couchés.



Ce qui impressionne chez cet homme, c’est son élégance vestimentaire, son langage élégant et sa démarche faite d’élégance. Sa culture politique et son long compagnonnage avec ceux qui ont écrit les plus belles pages de notre passé glorieux, l’ont hissé au rang des plus célèbres narrateurs des faits d’hier et d’aujourd’hui. Il a, sans doute, les qualités intrinsèques qui font les régulateurs sociaux de grande envergure, capables de dénouer des situations vouées à la catastrophe.



Pour tout dire, Hadj Mansour est un génie dans son genre, qui fait l’honneur et la fierté de tous ceux qui lui vouent, une profonde et affectueuse estime. Sa grandeur d’âme, sa gentillesse, son esprit inventif et son patriotisme éclairé, lui ont donné une superbe personnalité sans fioriture, ni candeur naïve.



Hadj Mansour est une université ambulante dont il est le symbole vivant de toutes les facultés, en raison de son savoir qui se déploie sous nos yeux, comme étendard au vent. Intelligent, généreux, courtois et disponible, il reste l’un des plus grands serviteurs de notre cher Sénégal. Plaise à dieu qu’il vive le plus longtemps encore dans ce pays qui l’a vu naître et qu’il aime d’un amour sans partage.











