Major Tamsir Sané tué: Le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba promet de traquer, arrêter et juger les malfaiteurs Les sacrifices de l’adjudant-major Tamsir Sané, tué dans une tentative de braquage du bureau de Poste de Koumpentoum, ne seront pas vains. Cette promesse est faite par le ministre sénégalais des Forces armées, Me Sidiki Kaba.

Le sens du devoir et de la responsabilité du défunt Adjudant-major, Tamsir Sané a été loué par le Ministre, à l’occasion de la cérémonie d’hommage funèbre. « L’adjudant-major Tamsir Sané a fait preuve de professionnalisme et du sens du devoir et de la responsabilité durant toutes ces 32 ans où il a servi l’armée sénégalaise et des Nations-Unies. Il a été un Officier de grande valeur et un homme de rigueur militaire », a informé le Ministre sénégalais des Forces armées, Sidiki Kaba.





Ainsi, Sidiki Kaba a réaffirmé la détermination du gouvernement à traquer, arrêter et juger conformément à la loi les malfaiteurs qui avaient attaqué le bureau de Poste à Koumpentoum, causant la mort du commandant de brigade Tamsir Sané. Une prise d’armes et une oraison funèbre ont été faites à cette occasion. Et, il a été informé que les malfrats ont blessé deux vigiles ont été blessés, dont celui du bureau de poste.



L’adjudant-major, Tamsir Sané, natif de Saint-Louis (nord), avait 55 ans, a gravi les échelons, passant de maréchal des logis (1998) à adjudant-major en janvier 2019. Il est passé auparavant adjudant en 2009 et adjudant-chef en 2012. Tamsir Sané, laissant derrière lui deux veuves et deux enfants? s’était engagé de manière volontaire dans l’armée en 1987, avant d’être rendu à la vie civile le 30 avril 1989. Ensuite, il a intégré la gendarmerie nationale en juillet 1989.











