Mal payés, absence de protection, délaissés… : Des ouvriers du bâtiment et des travaux publics interpellent le Président Macky S’il y a des personnes qui vivent péniblement avec toutes sortes de risque, c’est bien les ouvriers. Réunis dans une association, présente dans 32 départements, l’Association des ouvriers du Sénégal, mise en place dans le but de protéger les ouvriers face aux difficultés qu’ils sont en train de subir. Dans ce sens, les camarades de Marceline Diouf, président de l’Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics n’ont pas manqué d’inviter au Président de la République, Macky Sall.

Les ouvriers des bâtiments sont en train de vivre une pénible situation. Certains parmi eux, vivent au jour le jour. Des ouvriers qui ne mangent pas s’ils ne travaillent pas, qui sont mal payés et ils n’ont pas de possibilités d’avoir des projets, faute d’entité qui peuvent les épauler. C’est tous le sens de la mise en place de l’association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.



«Il y a beaucoup de risques. Nous travaillons avec. Nous n’avons pas d’avocat. La Justice ne nous connaît pas. Beaucoup d’ouvriers croupissent en prison faute de protection. Nous avons besoin du soutien des autorités étatiques et de celui du Président de la République, Macky Sall. Nous sommes prêts à travailler dans le projet «100.000 logements», a lancé Marceline Diouf, président de l’Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.



Ladite association est présente dans 32 départements et a été créée depuis six mois, selon ce dernier. Elle a été mise en place dans le but de protéger les ouvriers sur le plan juridique.



Mais aussi, dit-il, leur apporter «une protection au plan social parce que nous avons vu dans ce pays, les ouvriers se confrontent à d’énormes difficultés. Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics travaillent des décennies durant et n’ont pas droit à retraite, à la pension de retraite, à une protection sociale auprès de la Caisse de sécurité sociale. Cela signifie que les ouvriers sont laissés à eux-mêmes. C’est dans cette optique que nous avons mis sur pied cette association pour venir en aide à tous les ouvriers qui sont au Sénégal, dans la sous-région et même au niveau international. Mais aussi, pour qu’à l’avenir, le statut ouvrier puisse marquer une différence nette par rapport aux autres des années précédentes», a-t-il expliqué.



Le président de l’Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics d’ajouter : «Nous pouvons dire que le métier ne nourrit pas son homme. C’est la raison trouvée pour lutter contre cette injustice. Il s'agit aussi d'améliorer l’organisation faîtière. Cela veut dire qu’on doit s’organiser pour devenir soit un groupement d’intérêt économique (Gié), soit une société à responsabilité limitée ou unipersonnelle pour que cette association puisse vraiment travailler en étroite collaboration avec ces entités, que les ouvriers puissent être dans les règles et travailler aussi avec l’aide du gouvernement du Sénégal et de tous les partenaires qui sont dans les BTP au niveau national et international», a laissé entendre le président de l’Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

