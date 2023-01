Maladie mentale : Ansoumana Dione reçu par Macky Sall

Une audience qui a particulièrement fait plaisir, c’est celle que le président de la République a accordée hier à Ansoumana Dione, président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM). Cette audience est synonyme d’une reconnaissance par la plus haute autorité de ce pays, de l’excellent travail abattu sans moyens, sans aucune considération des services du ministère de la Santé, par Ansoumana Sané pour les malades mentaux.



Toutes les rédactions du pays connaissent l’homme qui a toujours porté le combat de ces malades mis au ban de la société. Ce mardi 17 janvier, le président de l’ASSAMM a eu la possibilité de faire un vibrant plaidoyer pour ces malades mentaux. Il a tellement bien parlé qu’il est ressorti du Palais avec une belle moisson. Le président de la République a décidé d’allouer une enveloppe de 500 millions FCfa par an, pour aider à la prise en charge correcte des malades mentaux. A sa sortie d’audience, au micro de la RTS, Assoumana Dione s’est montré satisfait des décisions prises par le chef de l’Etat qui visent à améliorer les conditions de vie des 4 000 personnes vivant avec une maladie mentale, rapporte "Le Témoin".