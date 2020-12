Maladie mystérieuse chez les pêcheurs: Tous les cas sont guéris

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Décembre 2020 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a profité hier du point de presse du gouvernement, pour évoquer la maladie «mystérieuse» des pêcheurs. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, depuis le début du mois de décembre, tous les cas sont guéris. Mieux, le ministre de la Santé annonce qu’aucun nouveau cas, encore moins de contamination secondaire, n’a été enregistré; informe "L'As".



La seule question qui demeure, selon Abdoulaye Diouf Sarr, c’est celle de l’origine de la maladie. A l’en croire, il reste maintenant à déterminer les causes et voir si on a une réponse sur l’origine de la maladie. Pour cela, il affirme qu’un processus de recherche est en cours avec le centre antipoison qui était en train de faire des investigations sur les algues. Et vu que la situation est nouvelle et assez inédite, dit le ministre, il y a eu lieu de partager les résultats avec la communauté scientifique.



Il affirme que dans le cadre des relations internationales, le centre antipoison travaille en collaboration avec celui de recherches sur les produits halieutiques qui se trouvent à Nantes. Ce centre a été saisi pour confirmer un certain nombre d’éléments et aussi, poursuivre la recherche pour éviter d’aller sur des conclusions hâtives.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos