Maladie mystérieuse toujours alarmante: Des pêcheurs déclarés guéris ont rechuté La maladie mystérieusacqui touche les cateurs de la pêche est toujours là, en atteste cette information qui en a surpris plus d’un. Des pêcheurs déclarés guéris,, ont rechuté…

Intervenant dans l’émission de Moussa Sène de la 2STV diffusée hier soir, les jeunes pêcheurs de Fass Boye et de Thiaroye-sur-mer, qui ont été victimes de la fameuse maladie et déclarés guéris, ont révélé qu’ils ont rechuté après la reprise de leurs activités de pêche.



D’après SeneCafeActu, les pêcheurs, qui ont témoigné au micro de l’émission « Urgences », ont dit qu’ils ressentent les mêmes symptômes après un retour de pêche cette semaine.



C’est pourquoi, les jeunes interpellent les autorités sur l’urgence à mener des investigations plus soutenues et plus poussées pour déterminer les vraies causes de la maladie, qui continue d'intriguer.



