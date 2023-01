Maladies tropicales négligées : Kaolack, une région endémique

Sur les 20 Mtn recensées à travers le monde, 14 sont ciblées au Sénégal et constituent un véritable problème de santé publique. En effet, elles représentent un fardeau économique considérable en raison de la perte du capital humain, de la réduction de la productivité et de l'orientation des ressources vers les soins et les traitements. Au Sénégal, tous les 79 districts sanitaires sont affectés par les Mtn avec des niveaux de co-endémicités différents d'une région à une autre. Choisie pour abriter la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, la région de Kaolack est déclarée endémique. Cette information émane de la coordonnatrice du Programme de lutte contre les Mtn, Dr Ndèye Mbacké Kane, qui révèle que les co-endemicités sont très élevées au niveau des régions. «La région de Kaolack est co-endémique à plusieurs maladies tropicales. Dans cette région carrefour, beaucoup de cas de morsure de chien ont été notés. Donc, c’est important d’aller dans cette région, de travailler avec les acteurs pour mieux sensibiliser et informer sur les Mtn. Ce qui permettra aux personnes qui souffrent de Mtn d’être soulagées de ce fardeau», indique Dr Kane qui, toutefois, ne manque pas de saluer les succès enregistrés dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. En effet, elle informe que le traitement de masse contre la bilharziose lymphatique a été arrêté sur l’ensemble des districts.



Il urge de souligner que les Mtn sont un ensemble hétérogène de 20 maladies et groupes de maladies qui affectent de manière disproportionnée les populations vivant dans la pauvreté, principalement dans les zones tropicales et subtropicales. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (Oms), elles sont à l'origine de plus de 534 000 décès par an dans le monde, soit près de 10% du nombre de décès dus au fardeau mondial des maladies infectieuses et parasitaires. Faute de pouvoir accéder en temps voulu aux traitements et aux soins pour d'autres maladies tropicales négligées, des centaines de millions de personnes sont gravement handicapées, défigurées ou affaiblies.



LES MTN En Chiffres



C’est un euphémisme que de dire que les Mtn constituent un très lourd fardeau. En effet, 9 368 624 personnes dans 51 districts sont exposées à la filariose lymphatique, 3 437 230 personnes dans 62 districts sont exposées aux schistosomiases, 4 396 338 personnes dans 32 districts courent le risques de contracter les géo helminthiases, tandis que 988 651 personnes dans 8 districts ne sont pas à l’abri d’être atteintes par l'onchocercose. Ces pathologies constituent un fardeau économique considérable en raison de la perte de capital humain, de la réduction de la productivité et de l'orientation des ressources vers les soins et les traitements. Face à cette situation, le Sénégal s'est engagé à éliminer les Mtn d'ici à 2030, conformément à la feuille de route de l'Oms 2021-2030

L’As