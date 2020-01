Malaise au Ministère de l’Enseignement Supérieur: Après le Directeur des Bourses, Pr Fatoumata Hann démissionne de la Direction

Une cascade de démission aurait été enregistrée au Ministère de l’Enseignement Supérieur. Un malaise qui semble profond. Puisque, la dernière en date est la démission du Pr Fatoumata Hann, directrice de l'Isep de Bignona, enregistré après celle du Directeur des Bourses.



Ainsi, il a été constaté d’autres démissions, dont celle du Directeur du Centre national de documentation scientifique et technique (Cndst) et du Directeur du Dcsrsi qui avait amené les problèmes de l'orientation. Au total 4 démissions de responsables du Ministère de l’Enseignement Supérieur sont annoncées.



Seulement, les Sénégalais se demandent ce qui se passe dans ce Ministère. Mais, il semble avoir un mutisme total autour de ce malaise ou une volonté de jouer à l’indifférence. Rien d’autre…



