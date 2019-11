Malaise au Palais: Boun Abdallah Dionne et Jean Maxime Simon à couteaux tirés Dans sa livraison d’hier, le quotidien "L’As" faisait état d’une controverse à la présidence de la République née de l’éviction de Mamadou Bop, un proche de Maxime Jean Simon Ndiaye de son poste de chef du parc de la Présidence par la Directrice des moyens généraux (Dmg), Awa Ndiaye Diaw.



Mais quant au fond de l’histoire, c’est un véritable malaise entre l’ex-Premier ministre et son successeur au Secrétariat du palais. En effet, une autre information fait aussi état du blocage d’une décision de Jean Maxime Simon Ndiaye qui avait permis, par une dérogation spéciale, au ministre de la Femme, Ndèye Saly Dieng Diop, de recaser son ancien directeur de la Protection de l’Enfance, Alioune Sarr, en Conseiller technique numéro 4.



Sans explications connues, Dionne a tout simplement bloqué la dérogation. Suffisant pour comprendre que ce n’est pas le parfait amour entre Dionne et Ndiaye, deux collaborateurs du Président Macky Sall qui pourtant, devraient pouvoir s’entendre parfaitement.













Metrodakar

