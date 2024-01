Malaise d'Aliou Cissé après la victoire : inquiétude au sein de La Tanière

Le sélectionneur emblématique des Lions, Aliou Cissé, a été victime d'un malaise après le triomphe du Sénégal face au Cameroun (3-1) lors de la CAN 2023. Transporté d'urgence à l'Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati à Yamoussoukro, le technicien sénégalais de 47 ans a suscité une vive inquiétude au sein de son équipe.



La frayeur s'est emparée de La Tanière suite à cette nouvelle, d'autant plus que le succès contre le Cameroun signifiait la qualification pour les huitièmes de finale. Aliou Cissé, acteur central de cette réussite, a cependant été contraint de céder à un malaise, remettant en question la sérénité de ce moment de gloire.



Malgré une hospitalisation de plus de 17 heures, les dernières informations provenant de Canal+ Afrique suggèrent une évolution positive de l'état de santé d'Aliou Cissé. Actuellement sur la "phase ascendante", le sélectionneur devrait quitter l'hôpital dans les prochaines heures, dissipant ainsi une partie des craintes qui planaient sur l'équipe nationale.



Face à cette situation délicate, des joueurs sénégalais ont spontanément rendu visite à Aliou Cissé à l'hôpital, exprimant ainsi leur soutien et leur préoccupation envers leur entraîneur respecté. L'issue de cet épisode médical reste à suivre, mais l'espoir demeure quant à la récupération complète du sélectionneur avant les prochains défis de la compétition.