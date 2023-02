Malaw d’or 2023: Dr Abdoulaye Baldé honoré !

La cérémonie annuelle du « Malaw d’Or » a vécu. Elle s’est tenue le samedi 25 février dernier à Saly Pordudal (Mbour). Cet événement culturel majeur organisé par l’Unacois (Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal) figure en bonne place dans l’agenda sénégalais de l’excellence. Car chaque année, le « Malaw d’or » distingue des hommes et des femmes qui se sont distingués dans leurs domaines d’activité. Cette année, le directeur général de l’Apix, Dr Abdoulaye Baldé, a été honoré à l’image du preux destrier de Lat Dior (Malaw) mais en matière de performance et d’excellence dans tous les domaines, rapporte LeTémoin.



Absent du pays, Dr Abdoulaye Baldé a été représenté par une forte délégation ayant à sa tête son ami et conseiller Ibrahima Ba alias Iba, un homme du monde. Invité sur scène pour recevoir le prix, Iba Ba a été tellement ovationné que le maitre de cérémonie avait du mal à étaler le parcours voire le Cv kilométrique du récipiendaire Abdoulaye Baldé qui fut, entre autres, ministre, député, Inspecteur général d’Etat (Ige) et commissaire de police. Qui dit mieux ?