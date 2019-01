Malcik Guèye, remplaçant de Khalifa Sall : « A ce qui sont venus me demander de démissionner, je leur ai proposé… »

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019

Alors qu’il a été installé en début de séance, Malick Guèye du Grand Parti a marqué sa présence de bien belle matière. « J’ai vu des Unes de journaux qui tente de me mettre en mal avec Khalifa Sall, il n’y arriveront pas. Je n’ai jamais été manipulé et Malick Gackou peut en attester.



Des députés sont venus me voir (Ndlr : avant-hier), pour me demander de démissionner pour laisser la place à Saliou Sarr. Je leur ai demandé que l’on démissionne nous tous pour manifester notre solidarité à Khalifa Sall. Je suis même venu avec ma lettre de démission aujourd’hui. A ma grande surprise, seul Déthié Fall avait accepté de deal », renseigne Malick Guèye.













Les Echos

