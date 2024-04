Malem-Hodar : 2 000 enfants sans pièces d’état-civil, régularisés

” Ces audiences foraines organisées au courant du mois de mars, ont permis de régulariser au total 2 000 enfants sans pièces d’état-civil, dans le département de Malem-Hodar ”, a dit M. Ndao, par ailleurs chef du service départemental du Développement communautaire.



Ces audiences foraines, a-t-il précisé, ont été organisées par le comité départemental de Protection de l’enfance, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Tribunal d’instance de Kaffrine.

Il a indiqué que la majeure partie des enfants concernés, est constituée d’élèves et de +talibés+, mais aussi d’enfants vivant avec un handicap, ainsi répartis : ” 837 garçons et 1 163 filles ”.



M. Ndao a relevé que la déclaration des enfants à la naissance est une problématique notée dans le département de Malem-Hodar. ” Certains parents font souvent recours au jugement de naissance, alors que faire une déclaration de son enfant à la naissance et dans les délais, constitue un avantage pour l’enfant “, a-t-il expliqué.



Il a signalé que des activités de sensibilisation ont été organisées de concert avec un partenaire, pour inciter les populations à déclarer leurs enfants à la naissance.



” Il s’y ajoute que les défis sont nombreux dans le cadre de la protection de l’enfant et dans l’enregistrement des enfants à la naissance ”, a-t-il déclaré.