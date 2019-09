Malème Niani : Un vieux cultivateur de « Yamba », âgé de 67 ans, arrêté par l'Ocrtis

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|

L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiant (Ocrtis) a arrêté un vieux cultivateur de chanvre indien « Yamba », nommé Cheikh Mbacké Kobor, âgé de 67 ans. Le vieux semait de la drogue dans son jardin à Malème Niani, dans la région de Tambacounda.



Les limiers, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, ont fait le week-end dernier, une descente musclée dans le jardin du suspect sis au village de Yaré dans la commune de Malène Niani.



Arrêté, les policiers perquisitionnent l’endroit qui se révèle être un champ soigneusement aménagé de 986 pieds de Yamba, dont les plantes étaient arrivées en maturation.



Le vieux Kobor, menottes aux poignets a été conduit chez lui. Et, les limiers découvrent 7 kilogrammes de chanvre indien sec, prêts à être conditionnés, un pistolet automatique de fabrication artisanale et quatre (4) munitions.



Originaire de Dawdy à Koussanar, le vieux dealer a été conduit directement dans les locaux de la police. Auditionné, il sera déféré au parquet en attendant son jugement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos