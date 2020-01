Malgré la dérogation accordée à Dp World : les transporteurs du Port maintiennent leur mot d’ordre de grève Les transporteurs du Port de Dakar, regroupant des sénégalais et des maliens qui ont déclenché une grève pour protester contre le paiement sur la charge à l’essieu au Port de Dakar, à raison de 200 000 francs, ont décidé de maintenir leur mot d’ordre, malgré la dérogation accordée à DP World, concernant le règlement 14 de l’Uemoa, jusqu’à la fin du mois de mars prochain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020

Les transporteurs agrées au Port de Dakar soutiennent que cette mesure ne suffit pas. Ils dénoncent, entre autres, le paiement des frais d’accès au Port qui étaient de 50 000 l’année, et qui ont été portés à 4, 5 millions de francs de l’année.

Un montant insoutenable selon les transporteurs, qui ont décidé de maintenir leur mot d’ordre en attendant leur assemblée générale de mardi prochain, au cours de laquelle, ils apprécieront de la conduite à tenir.



