Malgré les temps difficiles: Abdoulaye Sylla d’Ecotra revalorise le salaire de ses travailleurs Le Patron d’Ecotra, Abdoulaye Sylla milite pour l’épanouissement des travailleurs de son entreprise. Malgré la crise économique et l’inflation, il a décidé une revalorisation du salaire du personnel d’ECOTRA, à hauteur de 10%, dont certaines régularisation à plus de 30%. Les salaires sont de 25 à 30% supérieurs à ceux du marché, au moment où d’autres entreprises licencient leurs travailleurs.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2023 à 23:29

Présentement, il n’y pas de contrats éphémères dans l’entreprise Ecotra. Une fidélité sans faille et établie entre le Pdg et ses collaborateurs, malgré des périodes difficiles où l'entreprise a été combattue, à la reprise, la quasi-totalité des anciens ont été repris.



Ainsi, le Groupe Ecotra dispose présentement du premier parc BTP du pays et de l’Afrique, en général. Et pour la relance des projets, un investissement important est en cours, avec plus de 80 nouveaux camions ajoutés, 20 pick-ups achetés, des camions grues et ravitailleurs, ainsi que le renforcement de certaines catégories d'engins, dont certains coûtent entre un 1/4 à 1/2 de milliard FCfa.



Ecotra a enrôlé 40 ingénieurs depuis 10 ans, tous issus de l’Ecole Polytechnique de Thiès, en plus des experts venus de partout (Portugal, Égypte, Dubaï, France, Allemagne, Liban, Inde, Indonésie, Cameroun, Bourkina Faso etc., soit 22 nationalités). Ce dispositif a permis de former et consolider les processus et qualités de delivery.



