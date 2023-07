Mali, Burkina Faso et en Guinée : La Troïka présidentielle de la Cedeao pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel

S’agissant de la situation sécuritaire, les dirigeants ont examiné le processus de transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Ils ont décidé de relancer le dialogue au plus haut niveau avec les trois Etats membres en transition.



Ils ont souligné leur volonté de voir un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans ces trois pays. Ils ont également réaffirmé l’engagement de la Cedeao à apporter son soutien pour l’organisation d’élections démocratiques, crédibles, inclusives dans chacun des trois pays.



Sur la situation sécuritaire, ils ont réitéré la détermination de la Cedeao à apporter une réponse régionale robuste aux menaces à la paix et à la sécurité. Ils ont aussi réaffirmé le ferme engagement de la Cedeao à financer le mécanisme de sécurité régionale à partir des ressources propres de la région.

