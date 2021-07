Mali: Grosse inquiétude après l’enlèvement de l'abbé Léon Dougnon ! Les autorités maliennes n’ont toujours pas de nouvelles de l’abbé Léon Dougnon, kidnappé le 21 juin dans la région de Mopti. Selon RFI, lui et quatre autres chrétiens avaient été enlevés alors qu’ils étaient sur la route, près de Bandiagara.

L’inquiétude est grande au Mali, après l’enlèvement de l’abbé Léon. Selon RFI, les ravisseurs avaient promis qu’il serait libéré. Mais depuis une dizaine de jours, plus de nouvelles.



« La situation commence à inquiéter. On ne sait pas ce qui se passe. On se demande s’ils ne se sont pas ravisés», explique-t-on au gouvernorat de Mopti.



L’enlèvement n’avait pas été revendiqué et les ravisseurs n’ont pas souhaité dire clairement à quel groupe ils appartenaient. Mais des sources locales désignent la Katiba Macina, affiliée au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) lié à Aqmi, et notoirement active dans la zone

