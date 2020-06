Mali : «L’insurrection conduite par l’imam Dicko est un péché» L’insurrection conduite par l’Imam Mahmoud Dicko, vendredi dernier, à Bamako contre le président Ibrahima Boubacar Keita (IBK), « est un péché d’un degré proche de l’apostat ». C’est ce qu’a indiqué ce lundi à Dakar, Ahmed Khalifa Niasse, Guide religieux et Homme politique sénégalais.



«L’insurrection conduite par l’imam Dicko à Bamako est un péché. Aucun imam ne peut utiliser sa qualité pour défier l’autorité exécutive liée par un pacte de gouvernance avec le peuple», a déclaré le guide religieux, précisant que l’imam malien « peut, désormais, être considéré comme un apostasié », a-t-il martelé.



Réputé pour son influence et sa proximité avec un grand nombre de chefs d’État, M. Niasse a, par ailleurs, demandé à la Oumah islamique de se prononcer sur ce fait «sans précédent» qu’il considère comme «la résultante d’un complot contre le peuple malien».



Vendredi 5 juin, une grande manifestation a rassemblé à Bamako des milliers d’opposants au président malien IBK, accusé de mauvaise gestion des crises récurrentes du Mali, dont ils ont réclamé la démission.



